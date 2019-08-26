Son Dakika Haberleri: Motorine 11, benzine 16 kuruş zam
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Motorine 11, benzine 16 kuruş zam

1 saat önce

Motorinin litre fiyatına 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapıldı.

Motorine 11, benzine 16 kuruş zam, System.String[]

Motorinin litre fiyatına 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:25 
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