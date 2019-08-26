Motorine 11, benzine 16 kuruş zam
1 saat önce
Motorinin litre fiyatına 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapıldı.
Motorinin litre fiyatına 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:25
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