Motorine 13 kuruşluk ÖTV zammı

Motorin fiyatlarına bugünden itibaren uygulanmak üzere 13 kuruş zam yapıldı. Motorin türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 11 kuruş arttı. Bu zam pompa fiyatlarına KDV dahil 13 kuruş olarak yansıdı.



Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, motorin için uygulanacak ÖTV tutarı, litrede 1,9059 lira olarak yeniden belirlenmişti. Söz konusu tutar, karar öncesinde litrede 1,7945 olarak uygulanıyordu.