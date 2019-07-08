Son Dakika Haberleri: Motorine 15 kuruş indirim
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Motorine 15 kuruş indirim

15 dakika önce

Motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı.

Motorine 15 kuruş indirim, System.String[]
Motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. İndirimin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6.30 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 6.40 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:50 Kaynak: İHA
İstanbul, Ekonomi
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