Motorine 15 kuruş indirim
15 dakika önce
Motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:50 Kaynak: İHA
Motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. İndirimin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul
'da ortalama 6.30 liraya, Ankara
'da ve İzmir
'de 6.40 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. - İSTANBUL
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