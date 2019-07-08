Son Dakika Haberleri: Motorine 15 kuruş indirim
Son Dakika Güncel Haber

Motorine 15 kuruş indirim

1 saat önce

Motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı.

Motorine 15 kuruş indirim, System.String[]
Motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. İndirimin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6.30 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 6.40 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:10 Kaynak: İHA
Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melih Gökçek'ten çok konuşulacak paylaşım: Kameraları sökmeye gelenler arasında boksörler, güreşçiler var Motorine 15 kuruş indirim geldi FETÖ'den tutuklanan İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi Son Dakika! Trafikte hamile kadının aracına saldıran, maganda kardeşler tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 19:57:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motorine 15 kuruş indirim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]