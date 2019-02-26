Son Dakika Haberleri: Motorine 28, Benzine 17 Kuruş Zam Yapıldı

Motorine 28, Benzine 17 Kuruş Zam Yapıldı

52 dakika önce

Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 28, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,37 liraya yükseldi. Benzinin fiyatı […]The post Motorine 28, benzine 17 kuruş zam yapıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Motorine 28, Benzine 17 Kuruş Zam Yapıldı, System.String[]
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 28, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira oldu.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,37 liraya yükseldi.

Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul'da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,59 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:30 

Ankara, Yenikadinda Gösterme, Sektörel
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