Son Dakika Haberleri: Motorine 34, benzine 18 kuruş indirim
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Motorine 34, benzine 18 kuruş indirim

58 dakika önce

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 34 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 18 kuruş indirim yapılacak.

Motorine 34, benzine 18 kuruş indirim, System.String[]
Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 34 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 18 kuruş indirim yapılacak
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:36 
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