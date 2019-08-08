Motorine 34, benzine 18 kuruş indirim
58 dakika önce
Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 34 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 18 kuruş indirim yapılacak.
Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 34 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 18 kuruş indirim yapılacak
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:36
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