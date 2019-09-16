Son Dakika Haberleri: Motorine 7 kuruş zam
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Motorine 7 kuruş zam

8 dakika önce

Motorinin litre fiyatına, gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruşluk zam yapılacak.

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Motorinin litre fiyatına, gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruşluk zam yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,44 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,31 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,47 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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