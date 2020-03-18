Motorine beklenen indirim geldi - Son Dakika

Bu gece yarısından itibaren olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indirimin ardından ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5.75 liradan 5.49 liraya, İstanbul'da 5.69 liradan 5.43 liraya, İzmir'de ise 5.76 liradan 5.50 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)