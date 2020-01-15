Motorine indirim fiyatlara yansımayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Motorine indirim fiyatlara yansımayacak - Son Dakika Ekonomi

Motorine indirim fiyatlara yansımayacak

7 saat önce

Motorinin litresine yapılacak 20 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

Motorine indirim fiyatlara yansımayacak, System.String[]

Motorinin litresine yapılacak 20 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 20 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.


Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 6,53 liradan, Ankara'da 6,65 liradan, İzmir'de ise 6,62 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!
Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi İki yaşındaki bebeğe elektronik sigara içtiren bakıcı gözaltına alındı Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

Son Dakika Haberleri
22:42 BTK, Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı - Son Dakika Ekonomi
22:32 CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kaddafi" eleştirisi - Son Dakika Ekonomi
22:27 Erdoğan ile Trump telefonda görüştü - Son Dakika Ekonomi
22:12 ABD ve Çin 'birinci faz'ı imzaladı - Son Dakika Ekonomi
22:02 TBMM Genel Kurulu - Son Dakika Ekonomi
21:04 ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk fazı imzalandı - Son Dakika Ekonomi
19:27 Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 00:34:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Motorine indirim fiyatlara yansımayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]