Son Dakika Haberleri: Motorine zam
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Motorine zam

1 saat önce

Motorinin litresine 7 kuruş zam yapıldı.

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Motorinin litresine 7 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin zammını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 7 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,35 liraya, Ankara'da 6,44 liraya ve İzmir'de ise 6,47 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
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