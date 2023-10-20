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Tabela bu gece yine değişiyor! Akaryakıta kallavi bir zam daha - Son Dakika

Tabela bu gece yine değişiyor! Akaryakıta kallavi bir zam daha

Son Güncelleme: 20.10.2023 10:27

İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Salı günü motorine gelen zammın ardından şimdi de benzine zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 48 kuruş artacak.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 93 dolara kadar çıkmasıyla akaryakıta yeni zamlar göründü. 17 Ekim Salı günü motorine gelen 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından şimdi de benzinin litre fiyatı artıyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 48 kuruş zamlanacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Fiyat artışının ardından benzinin litresi İstanbul'da 35 lira 12 kuruşa, Ankara'da 35 lira 75 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 85 kuruşa çıkacak.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARIYLA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

6 Ekim'de benzinin litresi 2 lira 10 kuruş, 7 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruş ucuzlamıştı. 8 Ekim'de ise motorine 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından benzinin litresi 33-34 liralara, motorinin litresi ise 37-38 liralara gerilemişti. Ancak İsrail-Hamas çatışmalarıyla petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle akaryakıtta rüzgar tersine döndü.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Son Dakika Enerji Tabela bu gece yine değişiyor! Akaryakıta kallavi bir zam daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tabela bu gece yine değişiyor! Akaryakıta kallavi bir zam daha - Son Dakika
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