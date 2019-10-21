Motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı
23 dakika önce
Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 2 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak.
Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 2 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:52
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