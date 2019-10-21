Son Dakika Haberleri: Motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı
Son Dakika Ekonomi Motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı

Motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı

23 dakika önce

Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 2 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak.

Motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı, System.String[]

Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 2 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:52 
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