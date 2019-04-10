Motorize Ekiplere Olay Yerinde Sürpriz
1 saat önce
Ankara'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden motorize polis ekipleri, sürpriz bir kutlamayla karşılaştı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:26 Kaynak: İHA
'da kavga
ihbarı üzerine olay yerine giden motorize polis ekipleri, sürpriz bir kutlamayla karşılaştı.
Başkent'te Anadolu Bulvarı Halk Ekmek
önünde kavga ve darp ihbarını alan motosikletli polis ekipleri, olay yerine gittiklerinde bir sürprizle karşılaştı. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyelerinin 10 Nisan Polis Haftası
dolayısıyla hazırladıkları sürpriz kutlama karşısında şaşıran polisler duygulandı. Polisler, sürpriz etkinlikten dolayı Federasyon Başkanı Çağdaş Yavuz'a teşkilat adına teşekkür ettiler. - ANKARA
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