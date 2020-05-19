Motorize polisler kortej yaptı, Bodrumlular ayakta alkışladı - Son Dakika

Motorize polisler kortej yaptı, Bodrumlular ayakta alkışladı

MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısını yaptığı 19 Mayıs için balkonlarda İstiklal Marşı okuma etkinliğine tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da binlerce insan balkona çıkarak İstiklal Marşını okudu. 101. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na Bodrum'daki motorize trafik polisleri de konvoy halince ilçeyi turlayıp Türk bayrağı açtı.

Bodrum'da görev yapan polis ekipleri saat tam 19.19'da Bodrum Belediye Meydanın da toplandı. Tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Daha sonra motorize şahin ekiplerinden oluşan polis gurubu Bodrum'da sirenleri çalarak kortej turu attı. Motosiklet üzerinde Türk bayrağı açan ekipleri gören vatandaşlar da ellerinde bayraklarla polisleri selamladı. Araçları ile korteje katılan vatandaşlarda korna çalarak 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.