Üye Girişi
Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs tutuklandı

10.07.2021 13:18

Kayseri'de motosikletle yolda yürüyen kadınlara yaklaşarak taciz eden şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kayseri'de motosikletle yolda yürüyen kadınlara yaklaşarak taciz eden şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Adliyeye sevki sırasında "Yakışıklı çek, sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim" diyen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde çeşitli tarihlerde kadınların kendilerine yaklaşan motosikletli bir şahıs tarafından taciz edildiğini bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin 31 yaşındaki A.T. olduğu belirlendi. Selçuklu Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan A.T., motosikletle kaçmaya başladı. Kısa sürede yaşanan kovalamaca sonrasında A.T., polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan A.T., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. A.T., burada kendini görüntüleyen gazetecilere "Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. İyi çek, yakışıklı olsun" dedi. A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan, şahsın kadınlara tacizde bulunduğu çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde motosikletli şahsın yolda çocuğuyla yürüyen bir kadına yaklaştığı ve elle taciz ettiği görülüyor. Görüntülerde tacize uğrayan kadının panikle şüpheliyi yakalamak için mücadelesi ve çevredeki vatandaşların kadının yardımına koşması da bulunuyor. - KAYSERİ

Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'ye her gün binlerce turistin geldiği Rusya'da delta varyantı kabusu! 752 vefat ile salgının rekoru kırıldı 20:10 Türkiye'ye her gün binlerce turistin geldiği Rusya'da delta varyantı kabusu! 752 vefat ile salgının rekoru kırıldı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı 19:07 İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı 19:03 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi 18:50 Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin 18:39 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada 18:34 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu 18:08 Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı 15:02 Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı         
20:19
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi         
19:04
Mesut Özil hocasını öve öve bitiremedi: Pereira da bizim gibi hücum istiyor Mesut Özil hocasını öve öve bitiremedi: Pereira da bizim gibi hücum istiyor         
18:53
Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor         
18:44
İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
18:35
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı         
18:29
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 20:50:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement