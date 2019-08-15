Motorlarına kuş giren Rus uçağı acil iniş yaptı

Rus uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarına kuş girmesi nedeniyle Moskova yakınlarında acil iniş yaptı.

Rus uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarına kuş girmesi nedeniyle Moskova yakınlarında acil iniş yaptı. Ural Havayollarına ait bir Rus yolcu uçağı 234 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra iki motoruna kuş girdi. Motorları zarar gören uçak Moskova yakınlarındaki Zhukovsky Uluslararası Havaalanı bir mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın yolcuları acil bir şekilde tahliye edildi, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ural Havayolları Genel Direktörü Sergei Skuratov yaptığı açıklamada, "Zhukovski'ye acil iniş yapıldı. Kuşlar her iki motora da girdi. Motorlar kapandı, mürettebat inişi gerçekleştirdi" dedi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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