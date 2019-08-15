Motorlarına kuş giren Rus uçağı acil iniş yaptı
1 saat önce
Rus uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarına kuş girmesi nedeniyle Moskova yakınlarında acil iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
Rus uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarına kuş girmesi nedeniyle Moskova
yakınlarında acil iniş yaptı.
Ural Havayollarına ait bir Rus yolcu uçağı 234 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra iki motoruna kuş girdi. Motorları zarar gören uçak Moskova yakınlarındaki Zhukovsky Uluslararası Havaalanı bir mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın yolcuları acil bir şekilde tahliye edildi, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ural Havayolları Genel Direktörü Sergei Skuratov yaptığı açıklamada, "Zhukovski'ye acil iniş yapıldı. Kuşlar her iki motora da girdi. Motorlar kapandı, mürettebat inişi gerçekleştirdi" dedi. - MOSKOVA
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü! Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı