Motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düştüğü an kamerada - Son Dakika
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Motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düştüğü an kamerada

6 saat önce

Motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düştüğü an kameradaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düşen Sibel D. hastanelik oldu.

Motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düştüğü an kamerada

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düşen Sibel D. hastanelik oldu. Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. İşe giden Sibel D., Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan Asım Okur Parkı'na motorlu taşıtların girmemesi için çekilen zincire takılarak yüzüstü beton zemine düştü. Genç kızın yardımına yoldan geçen vatandaşlarla çevredeki esnaf koştu. Acı içinde kıvranan Sibel D., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Düşme anı, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntlerde, Sibel D. zincirin üstünden adım atmaya çalışırken zincire takılıp yüzüstü yere düşüyor. Çevredekiler tarafından düştüğü yerden kaldırılan genç kızın acı içinde kıvrandığı, vatandaşların yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düştüğü an kamerada

Manavgat, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:48 Kaynak: DHA
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