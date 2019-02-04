Motorlu Araçların Hayatımızı Tehdit Eden Partiküller Salmasına Engel Olunabilir Mi?
55 dakika önce
Motorlu araçların saldığı partiküller soluduğumuz havayı zehirliyor.
Motorlu araçların saldığı partiküller soluduğumuz havayı zehirliyor. Avrupa Birliği
'nde her yıl yarım milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor. Avrupalı Araştırma Projesi Downtoten de çalışan bilim insanları soruna çözüm arıyor. …
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:36 Kaynak: Youtube
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