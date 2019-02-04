Son Dakika Haberleri: Motorlu Araçların Hayatımızı Tehdit Eden Partiküller Salmasına Engel Olunabilir Mi?

Motorlu Araçların Hayatımızı Tehdit Eden Partiküller Salmasına Engel Olunabilir Mi?

55 dakika önce

Motorlu araçların saldığı partiküller soluduğumuz havayı zehirliyor.

Motorlu araçların saldığı partiküller soluduğumuz havayı zehirliyor. Avrupa Birliği'nde her yıl yarım milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor. Avrupalı Araştırma Projesi Downtoten de çalışan bilim insanları soruna çözüm arıyor. …

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/04/mo...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:36 Kaynak: Youtube

Avrupa Birliği, Genel
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