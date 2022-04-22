Motorlu bisikletten düşen sürücü yaralandı - Son Dakika
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Motorlu bisikletten düşen sürücü yaralandı

22.04.2022 11:14
Motorlu bisikletten düşen sürücü yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motorlu bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki motorlu bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Neyzen Sokak ile Kalender Sokak kavşağının kesiştiğini noktada meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halindeki 11 ABD 682 plaka motorlu bisikleti sürücü Necib Hamza B. (22) kavşağa geldiği esnada karşıya geçen araca çarpmamak için frene bastı. Yerin ıslak olması nedeniyle kayan motorlu bisikletten devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Motorlu bisikletten düşen sürücü yaralandı
Motorlu bisikletten düşen sürücü yaralandı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Hürriyet, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motorlu bisikletten düşen sürücü yaralandı - Son Dakika


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