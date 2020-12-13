Son dakika haberleri: Motorlu kapkaççı, 60 farklı güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Son Dakika

Motorlu kapkaççı, 60 farklı güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesi'nde yaşanan kapkaç olayının faili M.G., polisin 60 farklı güvenlik kamerası ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGSY) kamerası kayıtlarından yaptığı takip soncu 2 gün sonra yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, çalınan cep telefonu sahibine iade edildi.

Keçiören ilçesi Refik Saydam Caddesi'nde 10 Aralık Perşembe akşamı saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, yol kenarında yürüyen bir kadının arkasından motosiklet ile yaklaşan M.G., kadının kolundaki çantayı alıp hızla kaçtı. Kapkaça uğrayan kadın, motosikletin arkasından koşmaya başladı ancak yetişemedi. Çantası çalınan kadın, bunun üzerine polise başvurdu.

İŞ YERİNDE ÖNCEDEN TERTİBAT ALINARAK YAKALANDI

Olayla ilgili araştırma başlatan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekip, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ile şüphelinin alternatif kaçış güzergahlarındaki toplam 60 farklı güvenlik kamerası ve KGYS kamerası görüntülerini takibe aldı. İncelemelerin ardından fiziki takibe geçen ekip, 2 günün sonunda M.G.'nin çalıştığı iş yerini tespit etti. Şüpheli işe gelmeden, iş yerinde tertibat alan polisler, M.G.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Çantada bulunan cep telefonu ise yapılan sorgunun ardından bulunarak sahibine iade edildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.