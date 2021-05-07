Motorlu kara taşıtları 2019'da 301,5 milyar kilometre yol katetti - Son Dakika

Motorlu kara taşıtları 2019'da 301,5 milyar kilometre yol katetti

07.05.2021 10:29
Motorlu kara taşıtları 2019'da 301,5 milyar kilometre yol katetti, System.String[]

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 2019'da katedilen yol, 301 milyar 555 milyon kilometre oldu.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 2019'da katedilen yol, 301 milyar 555 milyon kilometre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 2019'da 301 milyar 555 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 55,2'si otomobiller, yüzde 20,9'u kamyonetler, yüzde 12,4'ü kamyonlar, yüzde 4,3'ü motosikletler, yüzde 4'ü minibüsler ve yüzde 3,2'si otobüsler tarafından yapıldı.

Türkiye'de 2019 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarken, toplam taşıt-kilometre yüzde 1,7 azaldı.

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde, 2019'da otobüslerin 45 bin 100, kamyonların 44 bin 346, minibüslerin 24 bin 636, kamyonetlerin 16 bin 562, otomobillerin 13 bin 325 ve motosikletlerin 3 bin 854 kilometre yaptığı hesaplandı.

Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 48,4'ü dizel, yüzde 33,3'ü LPG ve yüzde 18,3'ü benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

Muayeneye giren toplam taşıt sayısı yüzde 5,7 arttı

Türkiye'de 2019 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde, en fazla yol yüzde 34,4'lük oranla taşıt filosunun yüzde 46,5'ini oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapıldı.

Söz konusu dönemde 9 milyon 379 bin 831 taşıt muayeneye tabi tutuldu. Taşıtların yüzde 65,7'si muayeneye bir kez girdi.

Muayeneye giren toplam taşıt sayısı 2019 yılında 2018'e göre yüzde 5,7 arttı.

Söz konusu veriler, araç muayene istasyonlarına gelen otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosiklet cinsi taşıtların kilometre sayacı kayıtlarından derlenen idari kayıtlar kullanılarak hesaplandı ve Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtların yurt içi ve yurt dışında yaptıkları kilometreyi kapsıyor.

Taşıt-kilometre, bir motorlu kara taşıtının bir kilometre mesafedeki hareketiyle elde edilen trafik ölçü birimi olarak biliniyor.

Söz konusu değer, yollar üzerindeki taşıt hareketliliğinin ve yolların ne kadar kullanıldığının bir göstergesi olarak tanımlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Motorlu kara taşıtları 2019'da 301,5 milyar kilometre yol katetti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor

Son Dakika Haberleri
11:19 Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi
11:17 Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi
11:07 Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor
11:06 Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur
11:02 Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü
10:57 Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor
10:50 Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
10:46 Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü
10:27 BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin
10:23 Putin'den Sputnik V aşısı için dikkat çeken benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir
Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi         
11:20
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor         
11:08
Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü         
11:03
Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor         
10:51
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Silah kaçakçılarının öğretmen lideri, uzaktan eğitimi fırsat bilip daha çok üretim yapmış Silah kaçakçılarının öğretmen lideri, uzaktan eğitimi fırsat bilip daha çok üretim yapmış         
10:05
Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı         
10:03
Kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşeceği açıklanan dev roket ilk kez görüntülendi Kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşeceği açıklanan dev roket ilk kez görüntülendi         
09:52
Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi         
09:30
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı         
21:30
Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar         
20:28
Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim         
18:26
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak         
18:15
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 11:24:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Motorlu kara taşıtları 2019'da 301,5 milyar kilometre yol katetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement