Motorlu kara taşıtları nisan verileri açıklandı - Son Dakika

Motorlu kara taşıtları nisan verileri açıklandı

Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Motorlu kara taşıtları nisan verileri açıklandı, System.String[]

Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 nisan dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,9'unu otomobil, yüzde 28,3'ünü motosiklet, yüzde 11,1'ini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 44,3 azaldı


Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 54,9, otomobilde yüzde 54,6, kamyonette yüzde 54,1, otobüste yüzde 50,1, traktörde yüzde 30,0, kamyonda yüzde 28,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,1 ve motosiklette yüzde 5,4 azaldı.


Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 azaldı


Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 19,1 ve kamyonda yüzde 5,3 artarken, özel amaçlı taşıtlar yüzde 65,3, otomobil yüzde 34,3, kamyonet yüzde 28,0, motosiklet yüzde 17,4, otobüs yüzde 15,9, minibüs yüzde 9,9 azaldı.


Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 23 milyon 398 bin 837 oldu


Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Nisan ayında 348 bin 678 adet taşıtın devri yapıldı


Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,5'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 7,5'ini motosiklet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Nisan ayında 19 bin 660 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı


Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,3'ü Fiat, yüzde 11,8'i Volkswagen, yüzde 9,9'u Renault, yüzde 9,4'ü Peugeot, yüzde 8,0'ı Opel, yüzde 6,9'u Ford, yüzde 4,8'i BMW, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 4,0'ı Citroen, yüzde 3,7'si Dacia, yüzde 3,5'i Hyundai, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,4'ü Seat, yüzde 1,9'u Toyota, yüzde 1,7'si Skoda, yüzde 1,6'sı Honda, yüzde 1,6'sı Volvo, yüzde 1,5'i Kia, yüzde 0,9'u Jeep, yüzde 0,9'u Nissan ve yüzde 4,7'si diğer markalardan oluştu.


Ocak-nisan döneminde 259 bin 918 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı


Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 21,7 artarak 259 bin 918 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 77,1 azalarak 16 bin 136 adet oldu. Böylece ocak-nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 243 bin 782 adet artış gerçekleşti.


Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 45,9'u dizel yakıtlıdır


Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin yüzde 45,9'u dizel, yüzde 44,2'si benzin, yüzde 6,8'i LPG yakıtlı olup, yüzde 3,1'i elektrikli veya hibrittir. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 661 bin 25 adet otomobilin ise yüzde 38,2'si dizel, yüzde 37,2'si LPG, yüzde 24,1'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.


Ocak-nisan döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı


Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin yüzde 31,0'ı 1401-1500, yüzde 27,9'u 1501-1600, yüzde 20,3'ü 1300 ve altı, yüzde 14,3'ü 1301-1400, yüzde 5,5'i 1601-2000, yüzde 1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.


Ocak-nisan döneminde kaydı yapılan otomobillerin 83 bin 223'ü beyaz renklidir


Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin yüzde 51,7'si beyaz, yüzde 24,1'i gri, yüzde 6,7'si siyah, yüzde 6,6'sı kırmızı, yüzde 6,4'ü mavi, yüzde 1,7'si turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,3'ü diğer renklerde oldu. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Motorlu kara taşıtları nisan verileri açıklandı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak         
16:07
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı         
15:59
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor         
15:46
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı         
15:44
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı         
15:31
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı         
15:28
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti         
15:22
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap         
15:13
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı         
15:04
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü         
14:55
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
14:27
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü         
14:19
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım         
14:00
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi         
13:46
10 haftalık 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu         
13:44
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı         
13:42
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor         
13:41
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak         
13:33
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı         
13:21
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi         
13:14
Caner Erkin'in yaptığı Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı         
13:08
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı 74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı         
13:05
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü         
13:00
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı         
12:58
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor         
12:51
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor         
12:45
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak         
12:42
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti         
12:39
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı         
12:37
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 16:37:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Motorlu kara taşıtları nisan verileri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]