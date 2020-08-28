Motorlu kara taşıtları, temmuz verileri açıklandı - Son Dakika

Temmuz ayında 138 bin 883 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Temmuz dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 59,8'ini otomobil, yüzde 22,4'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE82,6 ARTTI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 250,4, otomobilde yüzde 165,0, kamyonette yüzde 103,1, kamyonda yüzde86,0, otobüste yüzde 69,7, minibüste yüzde 53,1, motosiklette yüzde 5,3 artarken, traktörde yüzde 10,2 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,4 arttı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 545,7, otobüste yüzde 205,2, minibüste yüzde 171,7, kamyonette yüzde 168,1, otomobilde yüzde 116,0, traktörde yüzde 79,7, kamyonda yüzde 72,4 ve motosiklette yüzde 65,0 arttı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI TEMMUZ AYI SONU İTİBARIYLA 23 MİLYON 653 BİN 515 OLDU

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TEMMUZ AYINDA 995 BİN 755 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 72,5'ini otomobil, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 6,0'ını motosiklet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TEMMUZ AYINDA 83 BİN 119 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,9'u Renault, yüzde 15,8'i Fiat, yüzde 6,9'u Volkswagen, yüzde 5,9'u Dacia, yüzde5,1'i Skoda yüzde 4,9'u Audi, yüzde 4,6'sı Toyota, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 4,1'i Peugeot, yüzde 4,0'ı Hyundai, yüzde 3,6'sı Honda, yüzde 3,5'i Ford, yüzde 2,9'u Citroen, yüzde 2,7'si BMW, yüzde 2,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 2,1'i Seat, yüzde 1,9'u Kia, yüzde 0,9'u Nissan, yüzde 0,6'sı Suzuki ve yüzde 2,9'u diğer markalardan oluştu.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 526 BİN 939 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 38,4 artarak 526 bin 939 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81,6 azalarak 28 bin 373 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 498 bin 566 adet artış gerçekleşti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 47,8'İ BENZİN YAKITLI

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin yüzde 47,8'i benzin, yüzde 43,1'i dizel, yüzde 6,0'ı LPG yakıtlı olup, yüzde 3,1'i elektrikli veya hibrittir. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 797 bin 195 adet otomobilin ise yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 37,1'i LPG, yüzde 24,2'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE EN FAZLA 1401-1500 SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin yüzde30,6'sı 1401-1500, yüzde 25,7'si 1501-1600, yüzde 23,3'ü 1300 ve altı, yüzde 13,6'sı 1301-1400, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 146 BİN 24'Ü BEYAZ RENKLİ

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin yüzde 49,0'ı beyaz, yüzde 25,8'i gri, yüzde 7,4'ü siyah, yüzde 7,0'ı mavi, yüzde6,6'sı kırmızı, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,6'sı diğer renklerdedir.

(İHA)