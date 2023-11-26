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Motorlu kuryenin müşterileri eleştiren ve trafik kurallarını ihlal eden paylaşımları tepki çekti - Son Dakika

Motorlu kuryenin müşterileri eleştiren ve trafik kurallarını ihlal eden paylaşımları tepki çekti

Adana'da motorlu kurye Yalçın P.'nin müşterilerini eleştirdiği ve trafik kurallarını ihlal ettiği anları sosyal medyada paylaşması tepki topladı. Yalçın P.'nin yaya geçidini kullanırken bir gençle alay ettiği de görüntülendi.

Motorlu kuryenin müşterileri eleştiren ve trafik kurallarını ihlal eden paylaşımları tepki çekti
26.11.2023 - 16:59,  Güncelleme: 17:04
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ADANA'da motorlu kurye Yalçın P.'nin müşterilerini eleştirip, trafik kurallarını ihlal ettiği anlara ilişkin paylaşımları, sosyal medyada tepki çekti.
Kentte bir dönem, motorlu kuryelerin haklarını savunmak için dernek başkanlığı da yapan Yalçın P., bir süre önce sipariş götürdüğü anları kask kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşmaya başladı. Yalçın P.'nin müşterilerini eleştirdiği videoları ile trafik kurallarını ihlal ettiği anları paylaşması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiye yol açtı. Yalçın P.'nin paylaşımında kullandığı, 40 defa, 'Paketim nerede' diye dükkanı arıyor, ayıptır. Kafamı bozma valla çekerim bir köşeye 1 saat yatarım paket sonra buz gibi gelir ya da iptal edersin. Aç yatırırım. Bak burası Adana, başka illerdeki kuryelere benzemeyiz. Alıyorsan al, almıyorsan alma gibi sözleri de yine sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.
YAYA GEÇİDİNDEKİ GENÇLE ALAY ETTİ
Yalçın P.'nin başka bir videolu paylaşımında, motosikletiyle yaya geçidini kullandığı görüldü. Yalçın P.'nin yol istediği bir genç ile alay ederek, Tokadı yiyeceksin, şaplağı vuracağım. Yaya geçidini kullanıyor, yayaya bak ya, böyle bir şey var mı ifadelerine yer verdiği duyuldu. (DHA)

Kaynak: DHA

Adana, Trafik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motorlu kuryenin müşterileri eleştiren ve trafik kurallarını ihlal eden paylaşımları tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorlu kuryenin müşterileri eleştiren ve trafik kurallarını ihlal eden paylaşımları tepki çekti - Son Dakika
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