Motorlu ot tırpanı sırtında patladı
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GİRESUN'un Bulancak ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken motorlu ot tırpanı sırtında patlayan Deniz Yeniay (35) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:39 Kaynak: DHA
GİRESUN'un Bulancak
ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken motorlu ot tırpanı sırtında patlayan Deniz Yeniay
(35) yaralandı. Yeniay, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay, sabah saatlerinde Bulancak ilçesi bağlı Demircili
köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde ot temizliği yapan Deniz Yeniay'ın sırtındaki motorlu ot tırpanı aniden patladı. Patlama ile birlikte alev alan tırpanı sırtından savuran Yeniay, yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden Yeniay, tedavisinin ardından taburcu edildi.
- Giresun
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