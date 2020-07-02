Motorlu Taşıt Vergisi için ikinci taksit dönemi başladı - Son Dakika

Motorlu Taşıt Vergisi için ikinci taksit dönemi başladı
Her sene iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıt Vergisi için ikinci taksit dönemi başladı.
Her sene iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıt Vergisi için ikinci taksit dönemi başladı. Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da olduğu gibi 2020'de de MTV artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi. Buna göre, 2019 yılı tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı MTV Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. MTV ödemelerinin www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartıyla vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek. Ödemeler 31 Temmuz Cuma gününe kadar yapılabilecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:17 Kaynak: İHA
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