Motorlu taşıt vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı. - Son Dakika

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Motorlu taşıt vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı.
6 saat önce
Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu vergiden ocak ayı itibarıyla ilk taksit talep ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu vergiden ocak ayı itibarıyla ilk taksit talep ediliyor. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında alınacak. Ücretin belirtilen süre içerisinde ödenmemesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanacak. Motorlu taşıt vergileri Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla ödenebiliyor. Aracın motor hacmine ve yaşına göre değişen fiyatlardaki ödemeler için son gün 31 Ocak.
(İHA)
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