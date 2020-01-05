Motorlu taşıt vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motorlu taşıt vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı. - Son Dakika

Motorlu taşıt vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı.

6 saat önce

Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu vergiden ocak ayı itibarıyla ilk taksit talep ediliyor.

Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu vergiden ocak ayı itibarıyla ilk taksit talep ediliyor. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında alınacak. Ücretin belirtilen süre içerisinde ödenmemesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanacak. Motorlu taşıt vergileri Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla ödenebiliyor. Aracın motor hacmine ve yaşına göre değişen fiyatlardaki ödemeler için son gün 31 Ocak.

(İHA)

Motorlu taşıt vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müsabaka sonrası ölen Alperen'in babası: Çocuğumun katillerini istiyorum
Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi

Son Dakika Haberleri
20:04 Spor yukatel denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
20:03 Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
20:02 Karda dondurma keyfi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
20:02 Sincik'te eğitime kar engeli - Son Dakika
19:55 Onyekuru imzayı attı - Son Dakika
18:02 Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 20:11:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Motorlu taşıt vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]