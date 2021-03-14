Motorlu testerenin boynunu kestiği genç, kurtarılamadı - Son Dakika

Motorlu testerenin boynunu kestiği genç, kurtarılamadı
14.03.2021 18:13
SAMSUN'un Canik ilçesinde odun kestiği sırada kontrolünü yitirdiği motorlu testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaralanan Barış Keskin (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SAMSUN'un Canik ilçesinde odun kestiği sırada kontrolünü yitirdiği motorlu testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaralanan Barış Keskin (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde ilçenin Hasköy Mahallesi Özcan Sokak üzerinde meydana geldi. Barış Keskin, odun kestiği sırada elindeki motorlu testerenin kontrolünü yitirdi. Testerenin bir anda boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskin doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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