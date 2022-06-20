Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan H.K., isimli şahıs kullandığı motorlu testerenin kontrolünü kaybetmesi sonucu ayak başparmağını kesti. Durumu gören H.K.'nın iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.K.'yı ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahıs burada tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motorlu testereyle ayak başparmağını kesen şahıs tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.