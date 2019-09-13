Son Dakika Haberleri: Motorlu yamaç paraşütü Barak Ovası'nda gösteri yaptı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Motorlu yamaç paraşütü Barak Ovası'nda gösteri yaptı

1 saat önce

"Dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma" hedefiyle düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında motorlu yamaç paraşütü Barak Ovası'nda gösteri yaptı.

Motorlu yamaç paraşütü Barak Ovası'nda gösteri yaptı, System.String[]

"Dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma" hedefiyle düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında motorlu yamaç paraşütü Barak Ovası'nda gösteri yaptı.

Göreme Belediyesi tarafından kente getirilen motorlu yamaç paraşütü sabah Barak Ovası'na getirildi.

Antep fıstığı hasadı programındaki katılımcılara özel gösteri sunan motorlu yamaç paraşütü pilotu Tunahan Yavuz, gökyüzünde Türk bayrağı açarak katılımcıları selamladı.

Büyük beğeni alan gösteri yaklaşık 40 dakika sürdü.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, yaptığı açıklamada katılımcıların gösteri beğendiğini söyledi.

Kapadokya bölgesinde motorlu paraşütün yaygın olduğunu belirten Eren, "Biz kendi ilçemizde Antep günleri düzenledik ve sağ olsun Fatma Şahin başkanımız bizi kırmadı ve geldi. Bizde o zaman onlara bu gösteri sözünü vermiştik ve şimdi gerçekleştirdi. Gerçekten programa güzel renk kattı." dedi.

Pilotu Tunahan Yavuz da festivalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu bölgede ilk defa uçtum. Gerçekten benim içi büyük heyecandı. Her yıl bu bölgeye gelip burada gösteri yapmak isterim." dedi.

Gaziantep, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı
Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz, Oğuzhan ve Lens kadroya alınmadı Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı Meral Akşener, Bilal Erdoğan'ın kendisini oturarak karşılaması hakkında konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 16:03:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motorlu yamaç paraşütü Barak Ovası'nda gösteri yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]