"Dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma" hedefiyle düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında motorlu yamaç paraşütü Barak Ovası'nda gösteri yaptı.

Göreme Belediyesi tarafından kente getirilen motorlu yamaç paraşütü sabah Barak Ovası'na getirildi.

Antep fıstığı hasadı programındaki katılımcılara özel gösteri sunan motorlu yamaç paraşütü pilotu Tunahan Yavuz, gökyüzünde Türk bayrağı açarak katılımcıları selamladı.

Büyük beğeni alan gösteri yaklaşık 40 dakika sürdü.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, yaptığı açıklamada katılımcıların gösteri beğendiğini söyledi.

Kapadokya bölgesinde motorlu paraşütün yaygın olduğunu belirten Eren, "Biz kendi ilçemizde Antep günleri düzenledik ve sağ olsun Fatma Şahin başkanımız bizi kırmadı ve geldi. Bizde o zaman onlara bu gösteri sözünü vermiştik ve şimdi gerçekleştirdi. Gerçekten programa güzel renk kattı." dedi.

Pilotu Tunahan Yavuz da festivalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu bölgede ilk defa uçtum. Gerçekten benim içi büyük heyecandı. Her yıl bu bölgeye gelip burada gösteri yapmak isterim." dedi.