MOTORLU YELKEN KANAT İLE UÇAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ 'ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR' MESAJI VERDİ

MANİSA İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş 'Halk Sağlığı Haftası' kapsamında microlight (motorlu yelken kanat) ile uçarak, gökyüzünde 'erken teşhis hayat kurtarır' mesajı verdi. Erkuş'a eşlik eden paramotorda açılan pankartla ise halk sağlığı haftasına dikkat çekildi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Halk sağlığı haftası kapsamında farkındalık oluşturmak ve halkı bilinçlendirmek adına Şehzadeler ilçesi Tekeliler Mahallesi'ndeki Manisa Havacılık Sporları Tesisi microlight pilotu Mehmet Baru ve paramotor pilotu Zafer İkinci eşliğinde uçuş gerçekleştirdi. Tekeliler Mahallesi'nden Manisa semalarına yükselen Erkuş, merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler üzerinde yaklaşık 1000 metre yükseğe çıktı. Paramotor da açılan pankartta halk sağlığı haftasına dikkat çekildi.

20 dakikalık uçuşun ardından inen Manisa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, uçuş sonrası açıklamalarda bulundu. Erkuş, 'Bugün gerçekleştirdiğimiz uçuş benim içinde farklı bir deneyim ve heyecan oldu. Bu uçuştaki amacımız Manisa halkımızı Halk Sağlığı Haftası kapsamında kronik hastalıklar ve belirli önlenebilir veya erken teşhisin önemli olduğu hastalıklar hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Umarım bu etkinliğimiz amacına ulaşır ve birçok vatandaşımıza temas edebiliriz. Bu uçuşta yaşadığımız heyecanı biz işimizi yaparken her gün hissediyoruz ve yaşıyoruz" dedi.

'YILDA BİR KEZ MUAYENE ERKEN TEŞHİS İÇİN ÖNEMLİ'

Vatandaşlardan beklentilerinin çağrılarına kulak vererek ilgili sağlık tesislerine gerektiğinde başvurmaları olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Erkuş, "Vatandaşlarımızdan kronik hastalığı bulunanların rutin muayenelerini ve kontrollerini ihmal etmemeleri, risk grubunda bulunanların ise yılda en az bir defa aile hekimine veya ilgili uzman hekime muayene olmaları erken teşhis açısından önem arz etmektedir. Yine 40 yaş ve üstündeki vatandaşlarımız aile hekimine başvurarak yılda en az bir kez kardiyovasküler risk değerlendirmesi, hipertansiyon, diyabet, obezite, inme gibi hastalıkların risklerine karşı muayene olmaları önem arz etmektedir. 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarımız da yılda en az bir kez genel sağlık durumunun değerlendirilmesi için aile hekimine başvurmalıdırlar. Aile hekimliklerimizde kişinin genel sağlık durumu incelenirken, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme, zihinsel faaliyetleri gerçekleştirme ve beslenme durumu da değerlendirilmektedir. Bu muayeneler hastalık bulunması durumunda erken teşhis açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca kullanılan ilaçlar da aile hekimi tarafından gözden geçirilmektedir. Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu.