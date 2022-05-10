Motorola'dan "genişleyebilen telefon" hamlesi - Son Dakika
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Motorola'dan "genişleyebilen telefon" hamlesi

10.05.2022 16:26
Motorola'dan "genişleyebilen telefon" hamlesi

Akıllı telefon piyasasına güçlü bir şekilde dönmek isteyen Motorola genişleyebilen ekrana sahip bir telefon üzerinde çalışıyor.

Geçmişte ürettiği şık telefonlarla gönüllerde taht kuran Motorola, yeni modelleri ile pazardaki yerini geri almak istiyor. Özellikle Razr modeli ile büyük beğeni kazanan Motorola, ikonik telefonu günümüz dokunmatik ekran teknolojisi ile bir araya getirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü telefon üreticisi şimdi de farklı bir telefon ile yine ilgi odağı olma hedefinde. Gelen bilgilere göre Motorola genişleyebilen ekrana sahip bir telefon üzerinde çalışıyor.

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Motorola yeni ekran teknolojisi ile öne çıkmak istiyor!

Ekran teknolojisi geliştikçe akıllı telefonlar da buna göre şekillenmeye başladı. Katlanabilir ekranlar telefonları farklı bir boyuta taşırken şimdi de genişleyebilen ekrana sahip telefon modelleri piyasadaki yerini alacak gibi görünüyor.

Motorola'dan

Felix kod adına sahip olduğu söylenen yeni telefonun markanın Razr modeli ile benzer boyutlarda olması bekleniyor. Tıpkı Razr gibi değiştirilebilir forma sahip olacak Felix modelinde katlama menteşelerine ise yer verilmeyecek. Bunun yerine ekran yuvarlanarak daha geniş bir boyut kazanacak.

Genişleyen ekranlı telefonlar piyasada çok da yeni değil aslında. Geçtiğimiz senelerde TCL ve Oppo markaları bu konsepte sahip birçok model sergiledir ancak bu projelerin hiçbiri hayata geçmedi. Bu fikre en çok yaklaşan LG ise "Rollable" isimli bir konsept model tanıtmıştı ancak şirketin telefon departmanını kapatması ile bu proje de suya düştü.

Motorola'dan

Motorola'nın ise henüz nasıl bir telefon üzerinde çalıştığını bilmiyoruz. Ancak daha önce gördüklerimizden daha farklı bir şey ile karşı karşıya olabiliriz. Kompakt boyutlara sahip olacağı öngörülen cihazın, aşağıdan yukarıya genişleyen ekranı sayesinde 3'te bir 1 oranında büyümesi bekleniyor.

Motorola'nın yeni modelinin tanıtım tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Telefon üreticisi genişleyen ekranlı modelinin yanı sıra Razr serisinin katlanabilir Maven ve Juno versiyonları üzerinde de çalışıyor.

Peki siz Motorola'nın yeni genişleyen telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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