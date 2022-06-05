Motorola Edge 2022 özellikleri sızdırıldı - Son Dakika
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Motorola Edge 2022 özellikleri sızdırıldı

05.06.2022 18:38
Motorola Edge 2022 özellikleri sızdırıldı

Motorola orta-üst segment pazarında aktif olabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Motorola Edge 2022 özellikleri sızdırıldı.

Motorola, orta-üst segment pazarında yer edinebilmek için çalışmalarına devam ediyor. Motorola Edge 2022 özellikleri ve render görüntüleri ortaya çıktı.

Motorola Edge 2022 özellikleri

Bu yıl tanıtılacağı tahmin edilen Motorola Edge 2022, gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 920 işlemciden alacak. 6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.5GHz Arm Cortex-A78 ve 6 adet 2GHz Arm Cortex-A55 çekirdek mevcut. Grafik arabiriminde Arm Mali-G68 MC4 ile karşımıza çıkan işlemcide yapay zeka işlemleri için 3. nesil MediaTek APU bulunuyor.

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6.5 inç FullHD Plus ekran ile karşımıza çıkan model, 144Hz yenileme hızına sahip. Motorola, yeni modelinde esneyebilen plastik alt tabakaya sahip POLED panel kullanacak.

Motorola Edge 2022 özellikleri sızdırıldı

Motorola Edge 2022 modelinde 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği olacak. Dahili depolamada ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak.

Üçlü kamera dizilimiyle tanıtılacağı belirtilen modelde 50 Megapiksel OIS destekli ana kamera, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanılacak. Öz çekim için 32 Megapiksel kamera mevcut.

160.8 mm x 74.2 mm x 8.2mm boyutlara sahip olacağı belirtilen modelin ağırlığı henüz bilinmiyor. Motorola Edge 2022 modelinin Stylus ile kullanılabileceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

İddiaya göre Motorola, yeni modelini 2022'nin üçüncü çeyreğinde tanıtacak. Yeni modelin 5.000 mAh bataryaya sahip olacağı belirtiliyor.

Siz sızdırılan özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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