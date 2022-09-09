Motorola, dünyanın ilk 200 MP kameralı telefonunu duyurdu!

Motorola, en yeni amiral gemisi Edge 30 Ultra'yı global olarak duyurdu. Geçtiğimiz ay Çin'de X30 Pro adıyla sunulan akıll telefon, dünyanın ilk 200 Megapiksel kamerasına sahip. 125W hızlı şarj destekleyen Edge 30 Ultra, gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden alıyor. İşte Motorola Edge 30 Ultra özellikleri ve fiyatı.

Motorola Edge 30 Ultra: 200 MP, SD 8+ Gen 1 ve 125W hızlı şarj

Motorola Edge 30 Ultra, 144Hz yenileme hızına sahip 6.73 inç Full HD+ OLED ekrana yer veriyor. Amiral gemisi, 12 GB RAM ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden gücünü alıyor. 128 GB/ 256 GB/ 512 GB'lık depolama seçeneği ile sunuluyor.

Teknik özellikleriyle dikkat çekiyor olsa da, Edge 30 Ultra'nın en önemli detayı üçlü kamera kurulumunda yatıyor. Dünyanın ilk 200 Megapiksel kamerasına yer veren cihaz, Samsung ISOCELL HP1 sensörünü kullanıyor. Ayrıca 50 Megapiksel ultra geniş ve 12 Megapiksel telefoto sensörüne sahip.

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Akıllı telefonun ön tarafında ise 30 fps 4K video çekebilen 60 Megapiksellik ekrana gömülü br kamera bulunuyor.

Cihaz, 125W hızlı şarj destekleyen 4.610mAh bataryadan besleniyor. Bu bataryanın ayrıca 50W kablosuz şarjı ve 10W tersine kablosuz şarj sunduğunu belirtelim. İlginç şekilde, 125W'lık şarj cihazı da kutuyla birlikte veriliyor.

Amiral gemisi modelinin 5G teknolojisi, çift ??SIM, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktasına sahip olduğu ifade edildi. Ayrıca kutudan Android 12 ile çıkıyor.

Ekran: 144Hz yenileme hızına sahip 6.73 inç Full HD+ OLED

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Depolama: 128 GB/ 256 GB/ 512 GB

Arka Kamera: 200 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açı, 12 Megapiksel telefoto

Ön kamera: 60 Megapiksel

Batarya: 125W hızlı şarj destekli 4.610mAh

İşletim Sistemi: Android 12

Interstellar black and Starlight White isimli iki farklı renk seçeneğine sahip olan Edge 30 Ultra, Avrupa ve ABD'de satışa sunuldu. Motorola Edge 30 Ultra fiyatı ise 899 eurodan başlıyor. Bu fiyat etiketiyle iPhone 14 Pro ve Samsung Galaxy S22+'a rakip olduğunu söyleyebiliriz.

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