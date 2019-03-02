Katlanabilir Telefon Yarışında Motorola
'da Yer Alıyor!
Motorola Katlanabilir Telefon Ürettiğini Doğruladı. Şirketin bu konudaki patent girişimleri daha önce gün yüzüne çıkmıştı.
Motorola'nın şirket yöneticilerinden birisi, Katlanabilir Telefon hakkında, şirketin "piyasadaki herkesten sonra gelmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi".
Motorola'nın şimdiye kadar kendi katlanabilir telefonunu üretmeye çalıştığı esasen bir sır değildi. Bu konuda üzerinde çalıştığı cihaz geçen yılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve RAZR benzerliği dikkat çekmişti. Ancak tüm bunlara rağmen Motorola bu konuda sessiz kalmıştı. Ancak Teknoloji Haber Sitelerinden Engadget'ın Motorola Global Ürün Başkan Yardımcısı Dan Dery ile yaptığı röportaj, şirketin gelecek hedeflerine ışık tuttu. Görünen o ki Motorola katlanabilir Telefon modelini doğruluyor.
Dery, "Uzun süredir katlanabilir üzerinde çalışmaya başladık ve çok fazla yenileme yapıyoruz" diyor. Wall Street Journal
'ın daha önceki haberine göre şirketin Şubat ayı sonuna kadar piyasaya bu ürünü süreceği belirtilmişti ancak bu henüz gerçekleşmiş değil. Samsung
'un Galaxy Fold, Huawei
'nin Mate X gibi katlanabilir modellerinin Nisan ve 2019 ortalarında ortaya çıkacağını düşünürseniz, Motorola'nın katlanabilir Akıllı Telefon
modelinin de Yaz aylarına doğru gelmesi muhtemeldir.
Motorola'nın patentine göz attığımızda onun katlanabilir telefon modelinin Galaxy Fold ve Mate X modelinden biraz daha farklı olacağını görebiliyoruz.
Engadget