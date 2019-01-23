Son Dakika Haberleri: Motorola'nın Katlanabilir Telefon Patenti, Razr Benzerliği Dikkat Çekici

Motorola'nın Katlanabilir Telefon Patenti, Razr Benzerliği Dikkat Çekici

36 dakika önce

Motorola'da Katlanabilir Tam Ekranlı Yeni Model Üzerinde Çalışıyor Motorola'nın Katlanabilir Telefon Patenti, RAZR Benzerliği Dikkat Çekici. Katlanabilen telefonların yeniden doğuşu bu sene mi? olacak.

Motorola'nın Katlanabilir Telefon Patenti, Razr Benzerliği Dikkat Çekici, System.String[]
Motorola'da Katlanabilir Tam Ekranlı Yeni Model Üzerinde Çalışıyor


Motorola'nın Katlanabilir Telefon Patenti, RAZR Benzerliği Dikkat Çekici. Katlanabilen telefonların yeniden doğuşu bu sene mi? olacak.

Yeni keşfedilen bir Motorola patentine göre, RAZR Katlanabilir telefon benzeri bir şey gibi görünüyor.91 Mobiles haberine göre, Belgede RAZR markasından bahsedilmemesine rağmen, çizimler RAZR V3 ile bir çok benzerlik taşıyor. Arka menteşe kapamasından ön tarafta tam ekran belki bir esnek ekran kullanımı söz konusu olabilir.

Ayrıca telefonun Verizon'a özel bir model olması da konuşulanlar arasında.

Fiyat tarafında ise Samsung'un bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu 1700 dolar civarı; yeni RAZR modelinin ise 1500 dolar seviyelerinde gelmesi muhtemel. Ancak her iki şirkette Çinli Royole'nin CES 2019'da gösterdiği katlanabilir modelinden çok daha iyi tasarımlı, daha az garip bir model yapması şart.

91 Mobiles, The Verge
Motorola Mobility (World Intellectual Property Organisation)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:22 Kaynak: Teknotalk.com

Motorola, Teknoloji
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