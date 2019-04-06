Son Dakika Haberleri: Motorola'nın Yeni Gizemli Telefonu Dört Arka Kameraya Sahip

Motorola'nın Yeni Gizemli Telefonu Dört Arka Kameraya Sahip

46 dakika önce

Yeni Dört Kameralı Motorola Gizemini Koruyor Yeni Dört Kameralı Motorola Videosu.Motorola'nın en yeni akıllı telefonlarından birisinin daha görselleri ortaya çıkmış durumda.

Motorola'nın Yeni Gizemli Telefonu Dört Arka Kameraya Sahip, System.String[]
Yeni Dört Kameralı Motorola Gizemini Koruyor


Yeni Dört Kameralı Motorola Videosu.

Motorola'nın en yeni akıllı telefonlarından birisinin daha görselleri ortaya çıkmış durumda. Bol miktarda kameraya sahip akıllı telefonlara sahip olmak için birinci sınıf amiral gemisi almak zorunda değiliz.

Ünlü tipster OnLeaks ve CashKaro, dört arka kamerası olan yeni bir Motorola cihazı olduğunu söyledikleri, gizemli bir cihazın ayrıntılarını renderlarını paylaştı.

Mevcut dört kamera açık bir şekilde görülüyor ve bu kameraların hangi görevleri yerine getireceği belli değil. 48MP sensöre sahip olacağı ve Nokia 9 PureView modelinde olduğu gibi 12 MP'lik dört kamera sensörünü birleştireceği belirtiliyor.

Göz Yaşı Damlası Çentik ve Ekran içi Parmak İzi Okuyucu


Bu aşamada çok daha fazla ayrıntı olmamakla birlikte, ön selfi kamerası için göz yaşı şeklinde bir çentik kullanılmış. 6.2 inçlik ekranda bildiğimiz delgeç ekran şekli yok ama Ekran içi parmak izi okuyucusu olacak.

Bu yüzden piyasadaki en pahalı amiral gemisi telefonlar kadar pahalı olmasa da tam bir bütçe dostu telefonda olmayacak gibi.

Tüm bunlarında yanında performansı hakkında bir bilgi yok. Bu yüzden Yeni Dört Kameralı Motorola modelinin gizemini koruduğunu söyleyebiliriz. Yüksek işlemli ve bol kameralı akıllı telefon pazarında kalmak için şirketin ihtiyaç duyduğu yeni model bu olabilir.

TheVerge

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:09 Kaynak: Teknotalk.com

Motorola, Teknoloji
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