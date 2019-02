Motorola'nın Yeni Telefonu Moto G7 Plus, Tenaa'da Ortaya Çıktı

TENAA'da beliren Motorola 'nın giriş-orta seviye cihazı Moto G7 (veya diğer bir tahmine göre G7 Plus), 6.24 inçlik 1080 x 2270 çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Her ne kadar modeli belli olmasa 8 çekirdekli bir işlemciyle geleceği belli olan cihazın 4 GB ve 6 GB RAM'lere sahip modelleri de olacak.Emin olunmayan bir konu ise, XT1965 kod adının sadece bir cihaz için mi yoksa bir cihaz serisi için mi kullanılıyor olması. Çünkü daha önce ortaya çıkan bilgiler ışığında Moto G7'nin bir telefon ailesi olacağı ve bir Plus modelini de içereceğini tahmin edebiliyoruz. Birçok cihazda rastladığımız gibi çentiğe de sahip olacak olan telefonların kamerası ise şu an için kesin olarak belli değil.Saf Android'e yakın bir yazılımla çalışacak olan Moto G7 (Plus), beklediğimiz gibi Android'in son sürümü olan Android Pie ile gelecek. TENAA cihazın her ne kadar 2820 mAh'lik bir batarya kullanılacağını belirtse de 3000 mAh'lik bir batarya bulunacağına kesin gibi bakılıyor.Motorola, 7 Şubat'ta Brezilya 'da yapacağı etkinlikte Moto G7 serisini tanıtacak. Lenovo 'nun sahip olduğu Motorola'nın konum olarak Brezilya'yı seçmesinin temel nedenilerinden biri arasında telefonlarının ülkede oldukça yaygın olarak kullanılıyor olması yer alıyor.