Son Dakika Haberleri: Motorsikletiyle kaldırıma çarptı, az kalsın canından oluyordu
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Motorsikletiyle kaldırıma çarptı, az kalsın canından oluyordu

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Motorsikletiyle kaldırıma çarptı, az kalsın canından oluyordu, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Uğur Mumcu Caddesi'nde seyir halinde olan Selçuk S.'nin (50) kullandığı 67 ZB 827 plakalı motosiklet ile yolda giderken kaldırıma çarpıp tek taraflı kaza yaptı. Başında kaskı olmayan sürücü kafasının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenler 112 Acil servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Selçuk S.'nin durumu iyi olduğu öğrenildi.

İddialara göre motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu, olay yerinde bulunan kişilerin şahsın motosikletini ceza yememesi için sakladığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekibi motosikleti saklayanları yalan ifadeden emniyete alırken kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - ZONGULDAK
Zonguldak, Çaycuma, Selçuk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:50 Kaynak: İHA
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