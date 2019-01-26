Son Dakika Haberleri: Motoru Alev Alan Otomobil, Başka Araca Çarptı

Motoru Alev Alan Otomobil, Başka Araca Çarptı

1 saat önce

SİVAS'ta park halindeyken motor kısmı alev alan ve hareket eden otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı ardından yolun karşısına geçti.

Motoru Alev Alan Otomobil, Başka Araca Çarptı, System.String[]
SİVAS'ta park halindeyken motor kısmı alev alan ve hareket eden otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı ardından yolun karşısına geçti. Yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'ndeki Şehirlararası Otobüs Terminali'nin otoparkında meydana geldi. Otogara yakınlarını karşılamak üzere gelen Mehmet Ateş (51), 58 FK 806 plakalı otomobilini otoparka bıraktı. Otomobilden inen Ateş, aracın motor kısmından dumanlar çıktığını ve hareket ettiğini gördü. Otomobili durdurmak isteyen Ateş, başarılı olamadı. Otomobil, önce park halindeki İsmail Konak'a ait 58 FY 234 plakalı otomobile çarptı ardından kaldırımı aşarak yolun karşısına geçti. Otomobil, kaldırım üzerinde durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobili durdurmak isterken elini yakan Ateş ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Haberi duyup olay yerine gelen Ateş'in yakınları da üzüntü yaşadı. Yangında hasar oluşan otomobil, kullanılamaz hale geldi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:50 Kaynak: DHA

Yenişehir, Sivas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Partili İsmet Yılmaz'dan Tartışma Yaratan Sözler: Vereceğiniz Oylar Kıyamet Günü Beraat Belgeniz Olacak Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı

Ailesiyle Birlikte Yaşadığı Evi Ateşe Veren Çoban, Oğluyla Birlikte Can Verdi, Eşi ve Diğer Oğlu İse Yaralandı Kuyumcuyu Soymak İsteyen Silahlı Soyguncu, İş Yeri Sahibi Tarafından Sopa ile Kovalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 20:28:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motoru Alev Alan Otomobil, Başka Araca Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]