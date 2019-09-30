Motoru alev alan otomobil yangın
42 dakika önce
BARTIN'da hareket halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü, aracını park ederek itfaiyeye haber verdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:55 Kaynak: DHA
BARTIN'da hareket halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü, aracını park ederek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekibi yangını döndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Bartın- Karabük
yolu Bayıryüzü Köyü mevkiinde meydana geldi. Hayati Yağlı yönetimindeki 74 AAG 103 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Yağcı, otomobili yol kenarına çekerek, yardım istedi. Yoldan geçenler yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalışsa da alevler otomobili tamamen sardı. Bu sırada karayolu da trafiğe kapatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç
yangının söndürülmesiyle karayolunda da ulaşım normale döndü.
Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu İstanbul'da lüks sitenin girişinde güpegündüz silahlar çekildi: 2 yaralı Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı! TEKNOFEST'te görücüye çıkan ve Rusya'dan getirilen yangın söndürme uçağının ilk testi Manisa'da yapıldı