Motoru arızalanan bottaki sığınmacıları sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika

Motoru arızalanan bottaki sığınmacıları sahil güvenlik kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açılan 39 yabancı uyruklunun bulunduğu botun motoru bir süre sonra arızalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye bir ekiple bot sevk edildi. Bulundukları bölgeden kurtarılan sığınmacılar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AKM'yle ilgili bir ricası var

İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım

Bombus arıları kullanılarak yetiştirilen domateslerin tanesi 1 kilo geliyor

Koronavirüs nedeniyle çocuğunu okula göndermek istemeyen veli ne yapacak? İşte detaylar

Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti

Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı

Bursa'da polis ekipleri kaçak kına gecesine baskın düzenledi

Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Koronavirüs salgını için "3 yılı gözden çıkarın" diyen Psikiyatr Dr. Boratav uyardı: Gevşemeyin, aksine sakının

Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı

Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu

Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak

Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de 2019/20 sezonunun en iyi 11'ine seçildi