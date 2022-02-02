Motoru arızalanan lastik bottaki 18 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışırken lastik botun motorunun arızalanması sonucu mahsur kalan 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Midilli Adası'na gitmeye çalışan 18 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 18 kaçak göçmeni kurtardı.Kaçak göçmenler hakkında, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA
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