Motoru arızalanan yolcu uçağı Antalya Havalimanı'na döndü

Antalya-Moskova seferi için havalanan, Rus hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle havalimanına döndü.

Antalya-Moskova seferi için havalanan, Rus hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle havalimanına döndü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 339 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı bulunan, Rus hava yolu şirketine ait "ZF8886" sefer sayılı yolcu uçağının sağ motor kısmında, Antalya Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan bir süre sonra arıza meydana geldi.

Antalya Havalimanı'na dönen uçaktaki yolcular, başka uçağa alınarak Moskova'ya gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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