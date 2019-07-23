Son Dakika Haberleri: Motoru arızalanan yolcu uçağı Antalya Havalimanı'na döndü
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Motoru arızalanan yolcu uçağı Antalya Havalimanı'na döndü

5 dakika önce

Antalya-Moskova seferi için havalanan, Rus hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle havalimanına döndü.

Motoru arızalanan yolcu uçağı Antalya Havalimanı'na döndü, System.String[]
Antalya-Moskova seferi için havalanan, Rus hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle havalimanına döndü.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 339 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı bulunan, Rus hava yolu şirketine ait "ZF8886" sefer sayılı yolcu uçağının sağ motor kısmında, Antalya Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan bir süre sonra arıza meydana geldi.
Antalya Havalimanı'na dönen uçaktaki yolcular, başka uçağa alınarak Moskova'ya gönderildi.
Moskova, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:24 Kaynak: AA
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