Son Dakika Haberleri: Motoru bozulan lastik bottaki kaçaklar milli sporcu sayesinde kurtarıldı
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Motoru bozulan lastik bottaki kaçaklar milli sporcu sayesinde kurtarıldı

14 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Assos açıklarında, içinde 30 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motorunda arıza meydana geldi.

Motoru bozulan lastik bottaki kaçaklar milli sporcu sayesinde kurtarıldı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Assos açıklarında, içinde 30 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motorunda arıza meydana geldi. Kaçaklar, bölgede antrenman yapan milli sporcu Serkan Toprak tarafından fark edilerek, kurtarıldı.
Assos açıklarında serbest dalış antrenmanları yapan milli sporcu Serkan Toprak, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan kaçak göçmenleri fark etti. Kendi botuyla motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bota yaklaşan Toprak, içindeki 30 kaçak göçmeni yola devam etmemeleri konusunda uyardı. Toprak'ın ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Havanın rüzgarlı ve açıklarda yüksek dalgaların olduğu belirten Toprak, botun dalgalara dayanamayacağını belirterek, batma tehlikesi yaşayacaklarını söyledi.
Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik görevlilerince kurtarılarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.


- Çanakkale
Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:31 Kaynak: DHA
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