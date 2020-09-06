Motoru tutuşan otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Motoru tutuşan otomobil alev alev yandı
Motoru tutuşan otomobil alev alev yandıDÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda elektrik kontağı oluşan otomobil alev alev yandı.
Motoru tutuşan otomobil alev alev yandı
DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda elektrik kontağı oluşan otomobil alev alev yandı. Olay saat 16.30 sıralarında TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Zeki Kazancı idaresindeki 81 AAT 278 plakalı otomobil elektrik kontağı sonucu motor kısmından yanmaya başladı. Otomobilden duman çıktığını fark eden sürücü aracını sağ şeride park ederek, eşiyle hemen araçtan uzaklaştı. Zeki Kazancı ve eşinin araçtan inmesinin ardından otomobil alev alev yanmaya başladı. Çift gözyaşları içinde aracın yanışını izledi. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yangın söndürüldü. Hurdaya dönen araç çekici ile yoldan çekildi.
Son Dakika Ukrayna'yı 4-0 yenen İspanya'da Ansu Fati, A Milli Takım'da gol atan en genç futbolcu oldu Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada Yabancı uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendisini asarak intihar etti Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor Bakan Koca gençleri uyardı: Son bir ayda koronaya yakalanan yüz kişiden 40'ının yaş aralığı 20-40 arasında Terk edilen gence yardım için video çeken Akşener: Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım Son Dakika: Beşiktaş, Enzo Roco'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Sırbistan'la 0-0 berabere kaldı Şarampole yuvarlanan traktördeki anne öldü, oğlu ise ağır yaralandı Yunan uzman Atina hükümetini uyardı: Türkiye ile savaşmak felaketimize yol açar İngiliz efsane futbolcu Gascoigne'in evine giren hırsızlar, 140 bin sterlin değerinde eşya çaldı Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında