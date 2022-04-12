Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu - Son Dakika
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Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu

12.04.2022 10:01

Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde menfeze çarpan otomobilin motoru fırladı.

Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde menfeze çarpan otomobilin motoru fırladı. Kaza'da şans eseri sürücü yaralı kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Malkara- Keşan karayolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'dan Çanakkale istikametine seyir halinde olan 34 CMD 261 plakalı otomobil sürücüsü Hakkı K. Izgar Mahallesi mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarında bulunan menfeze çarpan otomobilin motoru fırladı. Yaklaşık 35 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü şans eseri kazadan yaralı kurtuldu.

Haber verilmesi üzerinde kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Hakkı K. Ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu
Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu
Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu
Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu
Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu
Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu - Son Dakika
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