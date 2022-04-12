Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu - Son Dakika

Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde menfeze çarpan otomobilin motoru fırladı. Kaza'da şans eseri sürücü yaralı kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Malkara- Keşan karayolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'dan Çanakkale istikametine seyir halinde olan 34 CMD 261 plakalı otomobil sürücüsü Hakkı K. Izgar Mahallesi mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarında bulunan menfeze çarpan otomobilin motoru fırladı. Yaklaşık 35 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü şans eseri kazadan yaralı kurtuldu.

Haber verilmesi üzerinde kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Hakkı K. Ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.