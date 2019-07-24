Motoruna el konulunca binaya çıktı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde bir şahıs motoruna el konunca binanın 3.katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:39 Kaynak: İHA
'ün Yenice
ilçesinde bir şahıs motoruna el konunca binanın 3.katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, motoruyla Karabük'ten Zonguldak
istikametine giden Doğan K., Yenice'ye bağlı Balıkısık mevkisinde uygulama yapan jandarma trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde evrak eksikliği nedeniyle şahsın motoru bağlandı. Uygulamada motoru bağlanan şahıs motorunu alamayınca öfkelenerek ilçede bulunan bir inşaatın 3.katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ekipleri seferber eden Doğan K. İlçe Jandarma
Komutanı tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
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