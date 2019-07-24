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Motoruna el konulunca binaya çıktı

26 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir şahıs motoruna el konunca binanın 3.katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Motoruna el konulunca binaya çıktı, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde bir şahıs motoruna el konunca binanın 3.katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, motoruyla Karabük'ten Zonguldak istikametine giden Doğan K., Yenice'ye bağlı Balıkısık mevkisinde uygulama yapan jandarma trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde evrak eksikliği nedeniyle şahsın motoru bağlandı. Uygulamada motoru bağlanan şahıs motorunu alamayınca öfkelenerek ilçede bulunan bir inşaatın 3.katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ekipleri seferber eden Doğan K. İlçe Jandarma Komutanı tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
Jandarma, Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:39 Kaynak: İHA
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