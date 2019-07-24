Motoruna el konulunca binaya çıktı
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Motoruna el konulunca binaya çıktıKARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir şahıs motoruna el konunca binanın 3.katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:44 Kaynak: İHA
Motoruna el konulunca binaya çıktı
KARABÜK - Karabük
'ün Yenice
ilçesinde bir şahıs motoruna el konunca binanın 3.katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, motoruyla Karabük'ten Zonguldak
istikametine giden Doğan K., Yenice'ye bağlı Balıkısık mevkiisnde uygulama yapan jandarma trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde evrak eksikliği nedeniyle şahsın motoru bağlandı. Uygulamada motoru bağlanan şahıs motorunu alamayınca öfkelenerek ilçede bulunan bir inşaatın 3.katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ekipleri seferber eden Doğan K. İlçe Jandarma
Komutanı tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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